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南韓總統大選旅外公民投票率達79.5% 創歷史最高

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
韓聯社報導，韓國中央選舉管理委員會今天表示，經初步核實，第21屆總統選舉旅外公民投票率達79.5%，創歷史新高。圖／美聯社
韓聯社報導，韓國中央選舉管理委員會今天表示，經初步核實，第21屆總統選舉旅外公民投票率達79.5%，創歷史新高。圖／美聯社

韓聯社報導，韓國中央選舉管理委員會今天表示，經初步核實，第21屆總統選舉旅外公民投票率達79.5%，創歷史新高。

根據韓聯社，此次韓國總統大選旅外公民投票從20日至25日（當地時間）在全球118個國家和地區的223個投票站進行。

數據顯示，在估算的約197萬名旅外韓國選民中，有約25.8萬人登記，其中約20.5萬人實際參加投票。按地區而言，亞洲約10.2萬人，美洲約5.6萬人，歐洲約3.7萬人，中東5902人，非洲2473人。

此次旅外投票率創下自2012年韓國實施旅外投票制度以來的最高紀錄。此前3屆韓國總統大選的旅外投票率分別是：第18屆71.1%，第19屆75.3%，第20屆71.6%。去年第22屆國會議員選舉的旅外公民投票率則為62.8%。

旅外公民選票將以外交郵袋形式運至韓國，所有選票將於6月3日大選投票結束後與國內選票一同開票。

投票率 大選 南韓

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