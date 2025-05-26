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伊朗否認考慮暫停提煉濃縮鈾 以換取與美國達成協議

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導
伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，伊朗不會為了與美國達成核協議而考慮暫停提煉濃縮鈾，目前也尚未敲定雙方何時進行第6輪核談判。圖／歐新社
伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，伊朗不會為了與美國達成核協議而考慮暫停提煉濃縮鈾，目前也尚未敲定雙方何時進行第6輪核談判。圖／歐新社

伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，伊朗不會為了與美國達成核協議而考慮暫停提煉濃縮鈾，目前也尚未敲定雙方何時進行第6輪核談判。

路透社報導，為了德黑蘭的核野心，美國和伊朗已爭執數十年之久，近來雙方為解決爭議進行數次談判，但關於伊朗濃縮鈾議題，雙方都公開採取強硬立場。

巴格赫里（Esmail Baghaei）今天在記者會上被問到，有報導稱伊朗為與美國達成協議，可能暫停3年提煉濃縮鈾，他回答：「伊朗永遠不會接受這麼做。」

巴格赫里還排除伊朗與美國達成過渡核協議的可能性。這否定了一些報導所稱，兩國正考慮達成臨時協議，以作為達成最終協議前的暫時步驟。

美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，美國談判代表團在上週末與伊朗代表團有「非常良好」的對話。

巴格赫里今天則說，關於下一輪談判的時間點，伊朗還在等待居中調解的阿曼（Oman）提供進一步細節。

他表示：「若美方釋出善意，我方也會抱持樂觀；但若談判目的是要限縮伊朗的權利，那將毫無進展。」

美國 德黑蘭 川普 伊朗

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