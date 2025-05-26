「無法容忍的事故」北韓驅逐艦下水失敗 金正恩拘留第四名官員

（德國之聲中文網）上周北韓一艘海軍新戰艦下水儀式發生嚴重事故後，該國逮捕了第四名官員。北韓官方通訊社周一（5月26日）發布了這一消息。

上周三（5月21日）的事故中，這艘5000噸級的新驅逐艦受損。

朝中社周一報導稱，勞動黨中央委員會軍需工業部副部長李亨先被拘留。他被指「對事故負有重大責任」。

這也是與此事故有關的被拘留的最高級別官員。此前，清津造船廠廠長洪吉浩5月22日被司法機關傳喚，總工程師姜正哲、船體總裝車間主任韓京學和行政副廠長金勇鶴5月24日均被拘留。

衛星圖像顯示，在北韓東北部清津港，這艘外界所知平壤第二艘驅逐艦側翻，上面覆蓋著藍色防水布。

這一事故被視為對北韓及其領導人金正恩而言，是令人尷尬的挫敗。上周三，金正恩親臨下水儀式。而在事故發生後，他稱這起事故「完全是由於疏忽和不負責任，不尊重科學的經驗主義而產生的無法容忍的重大事故及犯罪行為」，要求務必在6月黨中央委員會全會召開之前完成修復。

北韓首艘驅逐艦上月下水。官方媒體稱，該艦可運載包括核彈在內的武器。

船體受損多嚴重？

據韓聯社引述朝中社5月23日報導稱，經檢查，艦體受損情況沒有之前公布的那麼嚴重。報導稱，船底並未出現破孔，船體右舷被刮蹭，通過船尾部分的救生通道流進一定容量的海水。北韓專家認為，抽出浸水隔室的海水，從船台脫離船首部分來改善艦船穩性需要兩三天時間，修復舷側需要十餘天。如此一來，驅逐艦修復工作可在6月按期完成，符合金正恩的要求。

朝中社報導稱，勞動黨中央軍事委員會指示稱，即使艦船狀態良好，也無法改變此次事件系不可容忍的犯罪行為這一事實，相關責任人絕不能逃脫應負的罪責。將此次事故視為重大事件，與驅逐艦是否受損和有無經濟損失無關。

南韓科學技術政策研究所榮譽研究員李春根（Lee Choon Geun）表示，北韓對受損軍艦的處理方式可能會對其國防科學部門產生長期影響。

李春根在Facebook上寫道：「如果科學家被追究嚴重責任，我認為北韓國防科學的未來不容樂觀，因為這將表明政治責任被置於技術責任之上。」

與此同時，外界也有專家懷疑，驅逐艦受損程度可能比朝中社所稱十餘天完成修復要嚴重得多。美聯社引述南韓防衛網路（Korea Defense Network）專家李一宇（Lee Illwoo）稱，這艘北韓軍艦位於船尾的發動機艙可能進水，右舷也有破洞。他表示，北韓可以簡單地將軍艦扶正，塗上油漆，然後聲稱軍艦已經下水，但由於更換發動機需要切割船體，修復過程可能需要一年多時間。

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