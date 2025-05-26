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修憲限縮總統權力、任期 成南韓大選熱門議題

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
南韓預定於6月3日舉行總統大選。圖／美聯社
南韓預定於6月3日舉行總統大選。圖／美聯社

韓國預定於6月3日舉行總統大選。前總統尹錫悅去年底的戒嚴風波引發政治危機後，朝野兩黨紛紛呼籲修憲，以重塑總統的權力結構。

路透社報導，前總統尹錫悅去年12月無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野混亂，之後遭國會彈劾下台。如今韓國主要政黨總統候選人都矢言要推動憲法改革。

韓國慶熙大學（Kyunghee University）公共治理研究所（Institute of Public Governance）教授蔡金沅（ChaeJin-won，音譯）表示，現在「修憲成功的機會比過去任何時候都更高。」

韓國上次修憲是在1987年，以實施總統直選，並規定總統任期為5年。

在近期民調中遙遙領先的最大在野黨「共同民主黨」總統候選人李在明已提議，自2030年起，總統任期改為4年，得連任1次。他也建議將總統選舉改為2輪決選制，並由國會提名總理人選。

李在明本月18日表示：「應強化總統責任，並確保權力分散。」

保守派執政黨「國民力量黨」總統候選人金文洙也公布憲改提案，包括未來總統任期4年、得連任1次。

金文洙承諾，如果他在這次選舉中勝出，將把自己的任期縮短為3年，以讓總統大選和國會大選可以同時在2028年舉行，他還承諾取消總統享有的司法豁免權。

近年來，南韓各黨派總統候選人都表態支持修憲，包括給予總統2個4年任期，但新領導人當選之後，幾乎都沒有採取任何具體措施。

尹錫悅 大選 南韓 修憲

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