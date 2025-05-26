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法總統馬克宏首度赴越南國是訪問 成功固樁空巴交易

中央社／ 河內26日綜合外電報導
路透社報導，法國今天在總統馬克宏（圖）於越南進行國是訪問期間，與越南簽署多項協議，包含20架空中巴士飛機採購合約。圖／歐新社
路透社報導，法國今天在總統馬克宏（圖）於越南進行國是訪問期間，與越南簽署多項協議，包含20架空中巴士飛機採購合約。圖／歐新社

路透社報導，法國今天在總統馬克宏越南進行國是訪問期間，與越南簽署多項協議，包含20架空中巴士飛機採購合約。法國正尋求對這個面臨美國高關稅威脅的前殖民地提升影響力。

這是馬克宏（Emmanuel Macron）首次正式訪問越南，也是接近10年來首位法國總統赴越南進行國是訪問。

越南面臨美國川普（Donald Trump）政府計劃課徵46%關稅，恐使其依賴出口的經濟受損。在華府要求購買更多美國貨的壓力下，越南已在雙邊貿易談判中做出承諾，引發歐洲擔心自身利益可能遭到犧牲。

馬克宏昨天抵達越南後在社群媒體平台X發文寫道：「我來到這裡，是為了加強彼此在關鍵領域的關係，這些領域包括國防、創新、能源轉型和文化交流。」

根據路透社見過的1份文件清單，法越兩國簽署的合約涵蓋飛機採購、核能合作、鐵路、空中巴士（Airbus）的地球觀測衛星，以及賽諾菲（Sanofi）的疫苗等方面。這也證實了先前的媒體報導。

法國曾統治越南約70年，直至1954年在1場戰役失敗後被迫撤離。近幾十年來雙邊關係已改善，越南並於去年將兩國關係提升至最高外交等級。

越南是馬克宏這趟東南亞訪問行的首站，他還將造訪印尼與新加坡。馬克宏明天將在拜訪越南首都河內的1所大學後，搭機前往印尼首都雅加達。

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