以色列喊「內藏恐怖分子」轟炸加薩學校 釀至少33死數十傷

加薩民防局表示，以色列今天空襲加薩市（Gaza City）一處安置流離失所民眾的學校，造成至少33人死亡，數十人受傷。

法新社報導，加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，至少33人在加薩市賈賈維學校（Fahmi Al-Jarjawi School）的屠殺事件中喪命，另有數十人受傷，受害者多半是婦孺。

巴薩爾稍早告訴法新社說，超過60人於這場發生在賈賈維學校的事件中受傷。他同時表示，這所學校安置了上百名流離失所的民眾。

另一方面，以色列軍方今天表示，他們破曉時分攻擊的加薩學校，內藏「關鍵恐怖分子」。

以軍表示他們襲擊的是「關鍵恐怖分子」，還說這些人行動所在地是加薩市區深處的賈賈維學校舊址，如今則是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的指揮與管制中心。

以軍表示，他們「採取多項措施，降低傷害平民的風險」。