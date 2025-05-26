批組織欠缺獨立性 加薩人道基金會負責人請辭

「加薩人道主義基金會」負責人伍德今天以組織缺乏獨立性為由請辭；這個獲美國支持的人道組織因其根據以色列倡議在加薩分發物資而備受爭議，聯合國早已表示拒絕與之合作。

路透社報導，陸戰隊員出身的伍德（Jake Wood）過去兩個月擔任加薩人道主義基金會（GazaHumanitarian Foundation）執行董事。他今天在聲明中表示，他之所以請辭，是因為基金會無法堅持「我不會放棄的人道、中立、公正和獨立的人道主義原則」。

2月成立、總部設在日內瓦的加薩人道主義基金會被質疑與以色列合作，聯合國和傳統援助機構先前已表示不會與其合作。聯合國官員表示，基金會的援助分配計畫只會引發巴勒斯坦人被迫遷移和更多暴力事件。

加薩自3月2日起就未收到人道主義援助，全球飢餓監測組織警告，加薩有50萬人面臨飢餓，占該地區人口1/4。

自2023年10月迄今，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）一直處於交戰狀態。

以色列指控哈瑪斯竊取援助物資，但哈瑪斯否認。以色列正在阻擋人道物資運抵加薩，除非哈瑪斯釋放在攻擊以色列時劫持的所有人質。

原定5月底開始實施的援助分配計畫由以色列發起，負責執行的是私人公司，而不是聯合國與數十年來負責處理巴勒斯坦援助的援助組織。援助計畫將物資運送到加薩數量有限的所謂安全分發點，以色列稱這些分發點位於加薩南部。

伍德本月稍早致函以色列，稱這個基金會將不會與以色列分享接受援助者的個人識別資訊。

此外，伍德還要求以色列「運用現有方式」運送足夠的援助物資，直到基金會的基礎設施能全面運作。他寫道，這對於緩解持續的人道主義壓力以及基金會營運初期在分發地點面臨的壓力至關重要。