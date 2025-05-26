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FT：解放軍已提升隨時攻台的能力 陸軍實力大為精進

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台北密切監控解放軍在驅逐艦或075型兩棲攻擊艦上使用的直升機類型，因為這些直升機可以將特種部隊空投到台灣。路透
台北密切監控解放軍在驅逐艦或075型兩棲攻擊艦上使用的直升機類型，因為這些直升機可以將特種部隊空投到台灣。路透

英國金融時報引述台灣和美國官員和專家報導，中國大陸已提升對台灣發動突襲的能力，包括更快速的空中和軍事行動、新型火砲系統以及隨時戒備的兩棲作戰和空中突擊部隊。

台灣官員指出，大陸空軍和飛彈部隊已經提升到可以隨時「從平時轉換戰時」，將在侵台作戰發揮關鍵作用。

此外，人民解放軍如今持續在發動侵台的港口訓練兩棲部隊，陸軍航空部隊也隨時準備空降台灣，而新型火箭系統能夠打擊台灣任何地點。

金融時報指出，最大的精進是解放軍陸軍，這支部隊將提供占領台灣所需數十萬大軍的主力。

習近平已將陸軍調整為較小、更靈活性的部隊，包括部署在海岸的六個兩棲合成旅。 美國陸軍戰爭學院解放軍專家阿洛斯德基（Joshua Arostegui）說，這反映解放軍正鎖定台灣，並為實際作戰能力奠定基礎。

這些兩棲部隊擁有更多樣的運輸載具、偵察能力和更廣泛的武器系統，能夠更獨立運作。其中包括PCH-191遠程火箭砲，擁有300公里的射程，能夠從中國海岸打擊台灣的任何地點。這種武器射程和短程導彈相似，但成本更低、重新裝填的速度更快，且由於可以從卡車發射，很難偵測得到。

光用兩棲部隊擁有的這類火箭即可發動轟炸，癱瘓台灣的防空系統，也可打擊台灣反登陸的小型部隊。

解放軍資深分析師Dennis Blasko說。「有了這些能力，兩棲部隊或陸軍航空部隊可以從更快的起步狀態發動攻擊。這是很難對付的。」

台灣國防官員表示，解放軍空軍隨引進新型戰機更強化戰力，包括殲-10、殲-11、殲-16 和殲-20，這些戰機能夠從內陸基地起飛，無需在沿海基地加油即可抵達台灣，再加上其運-20 空中加油機的支援，進一步擴大了作戰半徑。

海軍方面，美國國防官員表示，解放軍海軍和海警大約有十艘船隻持續部署在台灣周邊，加上鄰近可支援的港口，可在「數小時內」實施封鎖。

台灣國防官員則表示，台北密切監控解放軍在驅逐艦或075型兩棲攻擊艦上使用的直升機類型，因為這些直升機可以將特種部隊空投到台灣。透過這些海軍前進部署，解放軍已經縮短了抵台的距離和時間。

人民解放軍東部戰區發布4月2日長程火砲演習的畫面。路透
人民解放軍東部戰區發布4月2日長程火砲演習的畫面。路透

陸軍 解放軍 兩棲

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