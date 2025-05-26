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估俄2029能攻擊北約 德國下令迅速擴大作戰能力

中央社／ 柏林25日綜合外電報導

根據路透社今天看到的文件德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（CarstenBreuer）已下令德國軍隊在2029年前全面配備武器及其他物資。

根據布洛爾和北大西洋公約組織（NATO）其他高階軍事官員估計，在2029年前，俄羅斯可能已經重組足夠軍隊來攻擊北約領土。

布洛爾5月19日簽署這份名為「加強戰備優先指令」的最新文件，德國將利用3月放寬國家舉債限制後所獲資金，來實現這個目標。

柏林國防部沒有立即回應置評請求。

布洛爾在指令中列出最需要採購或研發的武器優先順序，這在某種程度上反映北約先前制定的優先事項。

其中，布洛爾列舉了加強德國疲弱的防空能力，特別是針對攔截無人機。

去年，消息人士告訴路透社，北約將要求柏林將其空防能力提高至少4倍，從愛國者（Patriot）等長程系統到短程系統。

除了補充彈藥儲備外，布洛爾還要求德國提高所有類型彈藥的儲備目標。

這份文件中列出的其他優先事項，還包括迅速擴大德國電子戰能力及建立具有彈性的太空「攻防能力」系統。

文件 德國 北約

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