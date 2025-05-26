涉攻擊美駐以色列使館 美德雙重國籍男子遭起訴
美國司法部表示，一名擁有美國和德國雙重國籍的男子今天在紐約法院被起訴，此人涉嫌於本週稍早企圖以汽油彈攻擊美國駐特拉維夫使館。
法新社報導，根據法院文件和美國司法部聲明，東窗事發後，28歲的紐麥爾（Joseph Neumeyer）在以色列遭拘留，隨後被遣返至美國，且一落地就遭到逮捕。
他同時被控針對美國總統川普發出暗殺威脅。
美國司法部指出，若被判有罪，紐麥爾最高面臨20年徒刑，以及最高25萬美元罰款。
美國司法部與紐約聯邦檢察官辦公室在聲明中說，紐麥爾是在上個月前往以色列。
根據聲明，紐麥爾5月19日在自己的臉書（Facebook）帳號發文說，「加入我的行列，一起燒掉大使館」，還說「美國去死，美國人去死，去他的西方」，接著前往這處位於特拉維夫（Tel Aviv）的美國外交機構。
紐約聯邦檢察官辦公室說，他經過這座使館時，朝一名警衛吐口水，當警衛試圖拘捕他時，他掙脫並逃跑，留下了自己的背包。
聲明指出：「執法部門從紐麥爾的背包中起出數個瓶子，這些瓶子已被改造成縱火裝置，也就是俗稱的『汽油彈』。」
執法當局確認這些裝置中含有可燃液體，之後追蹤到紐麥爾下榻的飯店並將他逮捕。
紐麥爾昨天被遣返至紐約後，今天下午在布魯克林聯邦法院出庭，隨後法院裁定他在等待審判期間予以羈押。
美國當局說，紐麥爾在社群媒體發布多則具威脅性的貼文。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示：「被告被控計劃對我們駐以色列大使館發動毀滅性攻擊，威脅美國人及川普總統的性命。」
聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）說：「這種卑劣且暴力的行為，在國內外都無法被容忍。」
美國駐特拉維夫使館19日險遭人以汽油彈攻擊，2天過後，美國首都華府發生兩名以色列大使館人員在市中心遭槍殺的事件。
華府的槍擊案動機疑似是抗議以色列在巴勒斯坦飛地加薩（Gaza）地區的戰爭行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言