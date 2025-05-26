涉攻擊美駐以色列使館 美德雙重國籍男子遭起訴

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

美國司法部表示，一名擁有美國和德國雙重國籍的男子今天在紐約法院被起訴，此人涉嫌於本週稍早企圖以汽油彈攻擊美國駐特拉維夫使館。

法新社報導，根據法院文件和美國司法部聲明，東窗事發後，28歲的紐麥爾（Joseph Neumeyer）在以色列遭拘留，隨後被遣返至美國，且一落地就遭到逮捕。

他同時被控針對美國總統川普發出暗殺威脅。

美國司法部指出，若被判有罪，紐麥爾最高面臨20年徒刑，以及最高25萬美元罰款。

美國司法部與紐約聯邦檢察官辦公室在聲明中說，紐麥爾是在上個月前往以色列。

根據聲明，紐麥爾5月19日在自己的臉書（Facebook）帳號發文說，「加入我的行列，一起燒掉大使館」，還說「美國去死，美國人去死，去他的西方」，接著前往這處位於特拉維夫（Tel Aviv）的美國外交機構。

紐約聯邦檢察官辦公室說，他經過這座使館時，朝一名警衛吐口水，當警衛試圖拘捕他時，他掙脫並逃跑，留下了自己的背包。

聲明指出：「執法部門從紐麥爾的背包中起出數個瓶子，這些瓶子已被改造成縱火裝置，也就是俗稱的『汽油彈』。」

執法當局確認這些裝置中含有可燃液體，之後追蹤到紐麥爾下榻的飯店並將他逮捕。

紐麥爾昨天被遣返至紐約後，今天下午在布魯克林聯邦法院出庭，隨後法院裁定他在等待審判期間予以羈押。

美國當局說，紐麥爾在社群媒體發布多則具威脅性的貼文。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示：「被告被控計劃對我們駐以色列大使館發動毀滅性攻擊，威脅美國人及川普總統的性命。」

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）說：「這種卑劣且暴力的行為，在國內外都無法被容忍。」

美國駐特拉維夫使館19日險遭人以汽油彈攻擊，2天過後，美國首都華府發生兩名以色列大使館人員在市中心遭槍殺的事件。

華府的槍擊案動機疑似是抗議以色列在巴勒斯坦飛地加薩（Gaza）地區的戰爭行動。

美國 司法 以色列

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