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以軍控加薩40%或77%？200萬巴人擠1/4狹地 傳美要求推遲地面行動
以色列時報取得國防軍作戰計畫顯示，以軍計畫在兩個月內奪下加薩75%的區域；而路透則引述哈瑪斯聲明指出，以色列目前已實際控制約77%的地區。耶路撒冷郵報25日引述知情人士稱，美國近日要求以軍推遲對哈瑪斯的全面軍事行動，以爭取人質獲釋協議。
以色列自3月18日重啟對哈瑪斯的軍事行動，並展開「基甸戰車行動」，在加薩實施大規模地面作戰。
根據上述作戰計畫，目前國防軍已控制約40%的地區，並計畫在兩個月內將掌控範圍擴大至75%，涵蓋拉法、汗尤尼斯與加薩市北部城鎮。這代表加薩200萬人口將被迫聚集在可能約25%的加薩地區。
路透26日則援引加薩媒體辦公室聲明指出，以軍透過地面行動、撤離和空襲等，目前已控制當地約77%地區。
另一方面，耶路撒冷郵報25日引述2名知情人士，稱美國近日要求以方延遲對加薩的全面軍事行動，並且在軍事行動期間維持談判進程。
以色列使館人員21日在華府遇襲身亡，國土安全部長諾姆受總統川普要求於25日抵達耶路撒冷，拜訪以色列總理內唐亞胡表達慰問。
根據內唐亞胡辦公室聲明，諾姆表達對以色列的堅定支持，同時對內唐亞胡的邊境圍欄政策及對哈瑪斯的行動表示高度讚賞。
以哈談判方面，以色列與哈瑪斯17日在卡達重啟停火談判，但至今仍未有共識而陷入僵局。以色列代表團已離開卡達，美方則在當地與哈瑪斯進行間接協商。
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