英國70歲強制更新駕照 申請人須主動揭露健康狀況

台灣近期發生數起高齡駕駛人交通事故，引發討論。根據英國規定，一旦駕駛人滿70歲，駕照即自動失效，除非申請更新，且申請人須主動揭露可能導致危險駕駛的個人健康狀況，否則主管機關有權開罰達1000英鎊（約新台幣4萬500元）。

有意申請駕照更新的高齡駕駛人可事先在英國政府官網查詢，哪些疾病、症狀或用藥情況須主動揭露。舉例而言，雙相情感障礙（躁鬱症）、癲癇、多發性硬化症、失智症患者及其他具神經系統長期症狀的人士，以及雙眼視力受損達一定程度、或單眼完全失明者，須主動告知英國駕照及行照監理局（DVLA）相關情況。

部分疾病原則上不須主動揭露，除非有明定的例外情形，例如需接受逾3個月胰島素療程的糖尿病患者。

若駕駛人未按規定盡主動揭露病情的義務，則除了可遭處1000英鎊罰鍰，一旦發生交通事故，且事故發生原因與駕駛人的健康狀況有關，則保險公司不需理賠、駕駛人可被起訴。

70歲以上高齡駕駛人更新駕照可完全透過網路進行，DVLA依駕駛人提交的資料作裁決，且不收取任何費用。駕照更新一次效期最多3年；3年期滿後，駕駛人須重新申請。

儘管70歲以上高齡駕駛人更新駕照依法不須再次參加駕駛考試，DVLA有權在評估相關資料後，要求申請人接受醫療檢查，或者前往受政府支持的檢測中心，接受駕駛和認知、行為能力評估，包括路考。

若相關檢驗為DVLA要求執行、或者駕照更新申請人有須依法主動揭露的健康狀況，則檢驗費用由DVLA負擔。若申請人沒有須依法主動揭露的健康狀況，但出於自願自行前往接受檢查，則相關費用由駕照申請人自行支付。

DVLA有權在核發新駕照的同時，要求駕駛人調整車輛內外結構，以確保駕駛安全性。駕駛能力評估中心也可協助高齡駕駛人實際驗證，什麼樣的車輛結構調整最符合安全和便利需求。

一旦駕駛人未能通過相關檢測，則DVLA有權拒發駕照，直到高齡駕駛人可提出有效的安全駕駛能力證明。

高齡駕駛人可在通過DVLA審核後約一週內，取得新駕照。

考量部分高齡人士可能不願放棄駕車象徵的自主能力與行動自由，英國關注老年議題的機構組織除了透過網站提供建議，親友可採取何種較細膩的策略勸說高齡駕駛人及時「引退」、避免他們危害自身及他人安全，也強調打造發達大眾交通運輸系統、確保交通建設高齡友善的重要性。