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教宗良十四世籲信徒祈禱 願中國教徒與教廷保持共融

中央社／ 梵蒂岡25日綜合外電報導
教宗良十四世。 (美聯社)
教宗良十四世。 (美聯社)

教宗良十四世今天於任內首度針對梵蒂岡最棘手外交議題之一公開談話時，呼籲信眾為中國天主教徒祈禱，願他們與教廷保持共融。

美聯社報導，史上首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）提到，昨天是普世教會「為中國教會祈禱日」。

中國估1200萬天主教徒分裂為一個不承認梵蒂岡權威、由國家控制的官方教會，以及在數十年迫害之下一直堅持效忠梵蒂岡的地下教會。致力團結中國天主教徒的時任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI），於2007年將5月24日定為「為中國教會祈禱日」。

良十四世強調，這一天「在中國和世界各地聖堂及朝聖地，信眾向天主祈禱，以示對中國天主教徒的關愛，以及他們與普世教會的共融」。

教宗祈禱中國和其他地方的天主教徒「獲得恩寵，成為堅強和喜樂的福音見證人，即使在試煉中，也能永遠促進和平與和諧」。

時任教宗方濟各（Pope Francis）於2018年與北京就主教任命問題簽署臨時性協議，這項具爭議性協議的細節從不曾公開。良十世將得決定是否續簽協議，他對中國教會的態度是否會遵循方濟各的路線，備受關注。

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