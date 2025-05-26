歐洲與阿拉伯國家馬德里會談 促以色列停止加薩戰爭

中央社／ 馬德里25日綜合外電報導

歐洲與阿拉伯國家今天在馬德里舉行會談，敦促以色列停止攻勢。西班牙外交部長阿爾巴雷斯於會談前表示，為了停止加薩戰爭，國際社會應該考慮對以色列實施制裁。

法新社報導，隨著以色列對統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）擴大軍事行動，就連長期被以色列視為盟友的國家也開始大聲疾呼、加入國際施壓以色列的行列。哈瑪斯2023年攻擊以色列，引發這場毀滅性戰爭。

人道援助遭到封鎖長達兩個月，導致加薩糧食、飲用水、燃料和藥品短缺，引發飢荒疑慮。援助組織表示，以色列最近僅允許少量物資進入加薩，與實際需求天差地遠。

阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）告訴法國新聞電台（France Info Radio），今天在馬德里舉行的這場會議有20個國家和國際組織與會，會議宗旨是「阻止這場不再有目標的戰爭」。

他強調，人道援助必須「大量、不受阻礙、保持中立地」進入加薩，「誰能吃飯、誰不能，不是由以色列決定」。

今天會議將推動以「兩國方案」解決以巴衝突，與會者還包括阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）代表。

馬德里 戰爭 以色列

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