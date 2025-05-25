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日本防衛省：大陸遼寧號在東海演練艦載機起降

中央社／ 東京25日專電
日本防衛省今天表示，中國航空母艦「遼寧號」上午在沖繩縣久場島以北約200公里的東海海域航行，並進行艦載戰鬥機和直升機起降演練。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透
日本防衛省今天表示，中國航空母艦「遼寧號」上午在沖繩縣久場島以北約200公里的東海海域航行，並進行艦載戰鬥機和直升機起降演練。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透

日本防衛省今天表示，中國航空母艦「遼寧號」上午在沖繩縣久場島以北約200公里的東海海域航行，並進行艦載戰鬥機和直升機起降演練。這是日本防衛省首次對外公布中國航艦在東海進行艦載機起降活動。

防衛省統合幕僚監部表示，今天上午7時左右，海上自衛隊確認中國海軍共5艘艦艇在久場島以北約200公里的海域航行，包括遼寧號、兩艘旅洋III級飛彈驅逐艦，以及兩艘江凱II級護衛艦。另外，當天還確認遼寧號上有艦載戰鬥機與直升機起降。

統合幕僚監部表示，日本防衛省與自衛隊透過海上自衛隊第6護衛隊所屬的護衛艦「高波號」，以及第5航空群所屬的P-3C巡邏機實施警戒監視與情報收集。同時，針對艦載戰鬥機起降，航空自衛隊的戰鬥機也緊急升空因應。

航空母艦 自衛隊 直升機 日本

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