以色列空襲加薩各地…加薩當局曝當地記者及官員罹難、釀22死
加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局表示，以色列今天空襲加薩各地，導致至少22人喪命，罹難者包括一名當地記者以及一名民防機構高階官員。
路透社報導，加薩醫護人員指出，以色列分別針對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）、北部賈巴利亞（Jabalia ）及中部紐瑟拉特（Nuseirat）發動空襲，造成民眾喪生。
在賈巴利亞，醫護人員指稱，當地記者哈山（Hassan Majdi Abu Warda）的住家今天稍早遭到空襲，致使哈山及他的數名家人罹難。
醫護人員也提及，紐瑟拉特也遭遇空襲，導致加薩民防機構高階官員艾希拉夫（Ashraf Abu Nar）與妻子命喪家中。
以色列軍方未立即就上述指控作出回應。
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