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以色列軍方：攔截來自葉門飛彈 多地空襲警報大作

中央社／ 開羅25日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，以軍攔截了一枚從葉門射向以色列的飛彈。以軍稍早時曾指出，以國數個地區響起空襲警報。圖為葉門叛軍青年運動士兵在葉門薩那的街道上巡邏時操作架在車輛上的機槍。歐新社
以色列軍方今天表示，以軍攔截了一枚從葉門射向以色列的飛彈。以軍稍早時曾指出，以國數個地區響起空襲警報。圖為葉門叛軍青年運動士兵在葉門薩那的街道上巡邏時操作架在車輛上的機槍。歐新社

以色列軍方今天表示，以軍攔截了一枚從葉門射向以色列的飛彈。以軍稍早時曾指出，以國數個地區響起空襲警報

路透社報導，自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）2023年10月爆發戰爭以來，與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動（Houthi）持續對以色列發射飛彈，據稱是為了聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。

青年運動發射的大多數飛彈都遭到攔截，或是未能達到目標。對於最新一次飛彈發射，青年運動未立即置評。

飛彈 警報 葉門 空襲 哈瑪斯 以色列

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