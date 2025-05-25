以色列軍方：攔截來自葉門飛彈 多地空襲警報大作

以色列軍方今天表示，以軍攔截了一枚從葉門射向以色列的飛彈。以軍稍早時曾指出，以國數個地區響起空襲警報。

路透社報導，自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）2023年10月爆發戰爭以來，與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動（Houthi）持續對以色列發射飛彈，據稱是為了聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。

青年運動發射的大多數飛彈都遭到攔截，或是未能達到目標。對於最新一次飛彈發射，青年運動未立即置評。