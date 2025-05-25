以色列軍方：攔截來自葉門飛彈 多地空襲警報大作
以色列軍方今天表示，以軍攔截了一枚從葉門射向以色列的飛彈。以軍稍早時曾指出，以國數個地區響起空襲警報。
路透社報導，自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）2023年10月爆發戰爭以來，與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動（Houthi）持續對以色列發射飛彈，據稱是為了聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。
青年運動發射的大多數飛彈都遭到攔截，或是未能達到目標。對於最新一次飛彈發射，青年運動未立即置評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言