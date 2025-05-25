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北韓新驅逐艦22日下水失敗！3船廠官員遭拘留…預計維修10日

德國之聲／ 德國之聲
一艘北韓驅逐艦22日在清津出海時發射巡航飛彈，船上覆蓋著一塊藍色防水布。（美聯社）
一艘北韓驅逐艦22日在清津出海時發射巡航飛彈，船上覆蓋著一塊藍色防水布。（美聯社）

朝鮮當局於本周日拘留了三名船廠官員，原因是本周發生的一起驅逐艦下水失敗事件。

據朝鮮官方媒體《朝中社》報導，被拘留的人員包括清津造船廠的總工程師、船體建造車間主任以及行政事務副經理。

這艘5000噸級的艦艇是朝鮮第二艘已知的驅逐艦。從衛星圖像中可以看到，該艦側翻躺在地面，並被藍色帆布覆蓋。

朝鮮稱艦體無嚴重損傷

事故發生在本周三，地點是朝鮮東北部的清津港。金正恩親自出席了艦艇的下水儀式。據報導，艦尾部分在下水過程中受損。

金正恩一直推動建設強大的海軍力量，以抗衡美國在該地區的影響。這次失敗被視為對其海軍擴張計劃的一次重大挫折。

金正恩將事故稱為「一種由絕對的粗心、不負責任和不科學經驗主義造成的犯罪行為」，並將責任歸咎於軍方官員、科學家和船廠職工。

朝鮮的第一艘驅逐艦於上月下水。朝中社報導稱，該艦可搭載多種武器，包括核導彈

《朝中社》還表示：「沒有發現艦艇的其他附加損傷，現場修復推進小組正在按計劃推進修復方案。」

平壤否認艦體受到了嚴重破壞，僅稱右舷部分劃傷，並有少量海水流入艦尾區域。

朝鮮在周五曾表示，維修工作將於10天內完成。但一些觀察人士認為，實際修復時間可能遠超這一估計。

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