北韓新驅逐艦22日下水失敗！3船廠官員遭拘留…預計維修10日
朝鮮當局於本周日拘留了三名船廠官員，原因是本周發生的一起驅逐艦下水失敗事件。
據朝鮮官方媒體《朝中社》報導，被拘留的人員包括清津造船廠的總工程師、船體建造車間主任以及行政事務副經理。
這艘5000噸級的艦艇是朝鮮第二艘已知的驅逐艦。從衛星圖像中可以看到，該艦側翻躺在地面，並被藍色帆布覆蓋。
朝鮮稱艦體無嚴重損傷
事故發生在本周三，地點是朝鮮東北部的清津港。金正恩親自出席了艦艇的下水儀式。據報導，艦尾部分在下水過程中受損。
金正恩一直推動建設強大的海軍力量，以抗衡美國在該地區的影響。這次失敗被視為對其海軍擴張計劃的一次重大挫折。
金正恩將事故稱為「一種由絕對的粗心、不負責任和不科學經驗主義造成的犯罪行為」，並將責任歸咎於軍方官員、科學家和船廠職工。
朝鮮的第一艘驅逐艦於上月下水。朝中社報導稱，該艦可搭載多種武器，包括核導彈。
《朝中社》還表示：「沒有發現艦艇的其他附加損傷，現場修復推進小組正在按計劃推進修復方案。」
平壤否認艦體受到了嚴重破壞，僅稱右舷部分劃傷，並有少量海水流入艦尾區域。
朝鮮在周五曾表示，維修工作將於10天內完成。但一些觀察人士認為，實際修復時間可能遠超這一估計。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言