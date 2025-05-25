軍事戰略轉向！德國誓言打造「歐洲最強常規軍」 國防支出提升至5%GDP

德國正計劃進行冷戰以來最大規模的安全政策轉向。總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日宣布，要在2031年前把聯邦國防軍建設成「歐洲最強的常規軍」。德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）則表示，聯邦政府已接受美國總統川普提出的國防預算目標，計劃將國防開支提升至GDP的5%。

這一計劃包括3.5%用於軍事建設，1.5%用於與國防相關的基礎設施建設。外界預計，各北約成員國的具體計劃將在6月底海牙的北約峰會上進一步明確。

德國軍事戰略大轉向

自2022年2月俄烏戰爭爆發後，德國時任總理肖爾茨在國會提出「時代轉折」（Zeitenwende）政策，設立1000億歐元特別國防基金。如今，德國年常規國防預算約為900億歐元，佔GDP約2.1%。若提高到5%，未來每年預算將超過1600億歐元，規模巨大，資金來源尚未完全明確。

目前，聯邦國防軍有約18.2萬名現役士兵，國防部計劃到2031年增至至少20.3萬人，甚至可能達到24萬人。軍隊現代化將涵蓋坦克、戰機、艦艇、數字化指揮系統等各個領域。主要軍工企業如萊茵金屬（Rheinmetall）、空中客車防務部門（Airbus Defence and Space）和迪爾集團（Diehl Group）將扮演關鍵角色，並積極參與國際合作與出口。

法國：歐洲唯一核威懾力量

法國作為歐盟唯一擁有核武的國家，始終堅持軍事自主和全球存在感戰略。目前，法國陸軍有約20.3萬人，憲兵和其他准軍事部隊約17.5萬人，後備役約2.6萬人。

法國擁有戴高樂號核動力航母和戰略核潛艇，構成其海基核威懾能力；「陣風」（Rafale）戰機也具備核打擊能力。總統馬克龍（Emmanuel Macron）最近在電視講話中強調，面對「俄羅斯威脅」，法國需將國防支出幾乎翻倍。

波蘭：北約東翼的陸軍堡壘

波蘭近年來持續加強陸軍建設，2024年國防預算佔GDP比重已達4.12%。目前其陸軍與領土防御軍總人數約為15萬人，計劃擴大至50萬人（含預備役）。

波蘭正在從美韓等國采購600多輛坦克、HIMARS火箭系統、無人機和F-35戰機，強化陸空力量。然而，其海軍力量相對薄弱。

英國：高科技為先

英國計劃將國防開支提高至GDP的2.4%，但重點放在高科技領域，如無人機、人工智能和激光武器。盡管現役陸軍僅約14萬人，英軍擁有兩艘航空母艦和先進的空軍力量，皇家海軍與空軍現代化程度較高。

英國仍依賴美國技術，特別是在其潛艇部署的核武系統方面。

義大利：空軍強大，陸軍待改革

義大利2024年國防開支僅佔GDP的1.49%，低於北約2%的目標。現有16.5萬名現役軍人，擁有兩艘航母和較強的空軍力量。

但陸軍被認為裝備陳舊，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示將打造「歐洲最強裝甲部隊」，並從德國萊茵金屬訂購1000多輛坦克。義大利戰略重點仍在地中海與全球航道安全。

全球軍力格局短期難變

儘管歐洲紛紛擴軍備戰，但全球軍力排名短期內仍難撼動。據2025年「全球火力指數」（Global Firepower），美國依舊排名第一，其次為俄羅斯、中國、印度和韓國。英國第六，法國第九，德國目前排第十一。

該指數涵蓋逾60項指標，包括兵力、坦克數量、海軍規模等，以衡量各國軍事實力。

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