大馬譴責以色列對加薩施暴 批冷漠且雙標

東南亞國家協會（ASEAN）峰會東道主、馬來西亞外交部長今天譴責在加薩（Gaza）發生的「暴行」，指出這反映出對巴勒斯坦人民困境的「冷漠與雙重標準」。

馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）對東協各國夥伴說：「這些暴行是國際法神聖性逐漸喪失的直接結果。」

以色列本月在飽受戰爭蹂躪的加薩走廊擴大軍事行動。東協峰會（ASEAN summit）明天將在吉隆坡舉行，穆罕默德哈山在會前發表上述言論。

這次以色列轟炸加薩引發國際社會撻伐，各界呼籲允許更多援助進入加薩，因以色列自3月2日實施全面封鎖後，僅部分放寬限制。

穆罕默德哈山說：「（以色列）針對巴勒斯坦人民犯下的暴行，繼續反映出冷漠和雙重標準。」他還說：「東協不能保持沉默。」

東協十國外長今年2月矢言，他們「長期支持」巴勒斯坦人的權利。

穆斯林占多數的馬來西亞與以色列並無外交關係，而在大馬有許多人支持巴勒斯坦人。