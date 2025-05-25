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加薩民防局：以軍轟炸 醫師夫婦9個小孩枉死

中央社／ 加薩24日綜合外電報導

加薩民防機構今天表示，以色列在南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲造成一對醫生夫婦的9個孩子死亡；以色列軍方表示，正在調查此事。

法新社報導，以色列開始部分放寬3月2日對加薩地帶實施的援助封鎖後，近日加大對加薩的軍事行動力度，引發國際社會批評，有聲音要求以色列允許更多物資進入加薩。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，民防局已在那賈爾（Hamdi al-Najjar）夫婦的家中找到「9名兒童烈士的屍體，其中一些已經燒焦」，他們都是那賈爾夫婦的小孩。

巴薩爾還說，那賈爾和他的另一個兒子亞當（Adam）也在昨天的空襲中受重傷，全家被送往納瑟醫院（Nasser Hospital）。院方表示，亞當的年齡為10歲。

巴勒斯坦人組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩衛生部秘書長阿爾布什（Muneer Alboursh）表示，那賈爾開車送在同家醫院任職的妻子上班，他返抵家中後，隨即發生空襲。

阿爾布什表示：「這就是我們加薩醫護人員承受的現況，言語無法形容他們的痛苦。」他並指責以色列「消滅了整個家庭」。

民防局發布的災後錄影顯示，救援人員從受損的房屋中找到了嚴重燒毀的殘骸。

以色列軍方被問及此事時表示，他們「攻擊了數名從（其部隊附近的）建築物內發動攻擊的嫌疑犯」。

聲明還補充說：「汗尤尼斯是危險的戰區。」

「正在調查傷到不相干平民的說法。」

空襲 民防 以色列

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