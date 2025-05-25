加薩民防局：以軍轟炸 醫師夫婦9個小孩枉死
加薩民防機構今天表示，以色列在南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲造成一對醫生夫婦的9個孩子死亡；以色列軍方表示，正在調查此事。
法新社報導，以色列開始部分放寬3月2日對加薩地帶實施的援助封鎖後，近日加大對加薩的軍事行動力度，引發國際社會批評，有聲音要求以色列允許更多物資進入加薩。
加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，民防局已在那賈爾（Hamdi al-Najjar）夫婦的家中找到「9名兒童烈士的屍體，其中一些已經燒焦」，他們都是那賈爾夫婦的小孩。
巴薩爾還說，那賈爾和他的另一個兒子亞當（Adam）也在昨天的空襲中受重傷，全家被送往納瑟醫院（Nasser Hospital）。院方表示，亞當的年齡為10歲。
巴勒斯坦人組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩衛生部秘書長阿爾布什（Muneer Alboursh）表示，那賈爾開車送在同家醫院任職的妻子上班，他返抵家中後，隨即發生空襲。
阿爾布什表示：「這就是我們加薩醫護人員承受的現況，言語無法形容他們的痛苦。」他並指責以色列「消滅了整個家庭」。
民防局發布的災後錄影顯示，救援人員從受損的房屋中找到了嚴重燒毀的殘骸。
以色列軍方被問及此事時表示，他們「攻擊了數名從（其部隊附近的）建築物內發動攻擊的嫌疑犯」。
聲明還補充說：「汗尤尼斯是危險的戰區。」
「正在調查傷到不相干平民的說法。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言