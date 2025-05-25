制裁取消新開始 敘、土洽談雙邊合作

美國與歐洲都取消經濟制裁，敘利亞迫不及待與各國談經濟協定，盼振興國家！敘利亞過渡總統沙拉近日與土耳其總統艾爾段再次會面，討論如何加深雙邊關係與重建敘利亞。美國自1979年老阿薩德時期就對敘利亞發動制裁，2011年起敘利亞內戰則擴大範圍，美國總統川普則在今年意外宣布全面取消。

外交、國防多國會談

根據《半島電視台》報導，沙拉與國防部長莫哈夫、外交部長沙巴尼，與艾爾段、土耳其外交部長費丹、國防部長古勒、國家情報總監卡林、土耳其國防產業顧問葛岡等人於伊斯坦堡的多爾瑪巴切宮進行會談，雙方希望能加強雙邊合作與重建敘利亞。

艾爾段表示，非常歡迎敘利亞制裁都被取消，雙方討論很多方面的合作，同時表示不接受以色列侵占敘利亞領土的行為，雙方2月時曾於土耳其首都安卡拉碰面。不過《以色列時報》提到，川普的敘利亞議題特使、美國駐土大使巴拉克也與沙拉會面，並稱讚沙拉在處理外國傭兵與對以色列關係上「有顯著改善」。

態度溫和各界關注

據傳與前總統小阿薩德家族親近的巴勒斯坦恐怖組織，遭到沙拉要求出境，美國也曾要求沙拉對敘利亞境內的巴勒斯坦恐怖組織施壓，作為解除制裁的條件。川普5月初宣布取消所有對敘利亞的制裁，歐盟也跟著解除，近日白宮正式展開第一部分的解除制裁，可以與臨時政府、敘利亞央行與國營企業進行交易。

《維基百科》指出，沙拉上任至今，拜訪了土耳其、沙烏地、巴林、埃及、約旦、卡達、阿聯與法國，第二次前往沙烏地時便與川普見到面，也是美國與敘利亞領導人自2000年以後再次會面。他上任以後表示不會對外國發動攻擊，政治立場近年來也轉趨溫和，各界都觀察他是否能讓久經戰亂的敘利亞再次發展。

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