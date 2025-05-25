法國計程車抗議車資新規 擬癱瘓巴黎機場和法網交通

法國計程車司機為車資新規定與政府激烈對峙，全國計程車聯盟（FNDT）今天說，下週他們將加強抗議行動，包括癱瘓通往巴黎國際機場、法國網球公開賽（French Open）的道路。

法國計程車司機過去一週來在全國各地封鎖道路，向政府爭取有關載送病患的車資，對許多計程車司機來說，這筆收入是他們營收的主要來源之一。

同時，針對Uber和Bolt等叫車服務的不滿情緒也再次出現，計程車司機認為，政府對這些服務監管不力，威脅到他們的生計。

計程車行業代表預定格林威治標準時間24日15時（台灣時間24日晚間11時）參加交通部舉行的關鍵會議，而總理白胡（Francois Bayrou）也將出席，顯示情況的嚴重性。

白胡今天表示，他理解計程車司機的「情緒」。

司機的主要訴求是廢除10月將生效的新車資規定，有關計程車運送病患應全國統一價格，但計程車司機表示這將嚴重侵蝕他們的收入。

全國計程車聯盟主席柯迪耶（Emmanuelle Cordier）對法國新聞電台（France Info Radio）表示：「我們呼籲立即撤銷此協議，回到談判桌上重新談。」

柯迪耶表示，若談判沒有取得進展，「從週一開始」，巴黎兩大國際機場戴高樂機場（Charles de Gaulle）和歐利機場（Orly）「將被計程車封鎖，我們還將對羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）採取行動」。他指的是25日開打、為期兩週的法國網球公開賽。

計程車司機在此類抗議行動中，通常會將車停在道路上阻擋車輛通行，讓民眾必須徒步行走長距離。

法新社報導，但政府並不打算取消新規定，認為這是必要的規定，因為在2024年，有關醫療運輸支出已達67.4億歐元（約新台幣2287億元），包括30.7億歐元用於持照計程車。