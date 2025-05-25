快訊

身體是否比你的實際年齡還衰老？教練推薦7個簡單自我測試

影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求

你中了嗎？3-4月統一發票「千萬特別獎」64557267

獅子山M痘疫情擴散 病例數破3000、14人病歿

中央社／ 獅子山首都自由市24日綜合外電報導

根據政府最新數據，今年年初以來，西非國家獅子山的M痘病例數已達到3011例，其中14人病故。

法新社報導，根據衛生部昨晚發布的最新數據，獅子山所有地區目前都已出現病例。

新數據顯示，自10天前、即5月13日上次通報以來，登記病例數增加近50%。自今年年初至5月13日，共登記2045起病例和11死。

M痘和天花病毒相近，但引發的症狀較為輕微，像是發燒、發冷與身體疼痛等。重症患者的臉部、手部、胸部與生殖器有可能出現病灶。

M痘1970年在剛果民主共和國首次發現，最初主要局限於10多個非洲國家，直到2022年開始廣泛傳播。

獅子 剛果 M痘

延伸閱讀

不滿看AV！妒妻虐殺丈夫切斷生殖器燉煮吃掉 被捕1句令人膽寒

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

13歲少女嘔吐腹痛求醫…揭遭獸父亂倫性侵長達4年 已懷孕4個月

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

相關新聞

美伊第5輪核談判 進展有限

美國與伊朗代表團廿三日在義大利羅馬結束第五輪核談判。阿曼外長布沙迪在社群媒體Ｘ寫道，伊朗外長阿拉奇和美國總統中東特使威科...

決心制裁鎮壓者 美國駐古巴外交官：華府準備對哈瓦那祭更多制裁

美國駐古巴大使館代辦哈默今天表示，華府準備對哈瓦那當局實施更多制裁。美國前幾天才因為古巴政治異議人士遭到關押，而向數名古...

美國正式解除制裁 敘利亞：幫助戰後復原正面一步

美國正式解除對敘利亞的制裁，大馬士革當局今天稱許此舉是有助其戰後復原的「正面一步」...

駐韓美軍撤4500人移防印太？ 韓軍方闢謠 這些國家不安

華爾街日報22日引述知情國防官員報導，美國川普政府正在考慮撤回數千名駐韓美軍，此舉可能在區域盟友之間引發新的不安，擔心白...

德國1大考量…重兵部署立陶宛 二戰後首支海外常駐軍

俄羅斯對歐洲安全構成長期威脅之際，德國加強對北約東翼的承諾。德國陸軍第45裝甲旅22日在立陶宛首都維爾紐斯正式成立，德國...

芮氏規模7.7強震襲緬甸 仰光居民告訴CNN：要被嚇死了

緬甸仰光兩名稍早經歷芮氏規模7.7強震的居民告訴美國CNN，他們「要被強震嚇死了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。