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北韓官媒：軍艦下水事故 已拘留3名負責人員

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

北韓官方媒體今天凌晨報導，本周稍早因發生軍艦下水事故，已拘捕3名負有責任的造船廠人員。北韓領導人金正恩同時下令在6月執政黨會議前修復事故船隻。

綜合法新社與路透社報導，根據官方的北韓中央通信社（KCNA）報導，當局表示21日在東部港口城市清津（Chongjin）舉行的海軍新驅逐艦下水儀式「發生嚴重事故」，這艘新建的5000噸艦艇底部遭擠壓損壞。

北韓領導人金正恩稱這起事故是因「徹底疏忽而導致的犯罪行為」。

北韓中央通信社指出，因此事件遭拘留的人包括清津造船廠總工程師姜正哲（Kang Jong Chol，音譯），船體建造廠房主任韓京學（Han Kyong Hak，音譯），以及行政副廠長金勇鶴（Kim Yong Hak，音譯）。這3人「對事故負有責任」。

北韓中央通信社23日報導，清津造船廠廠長洪吉浩（Hong Kil Ho，音譯）已遭執法部門傳喚。

南韓軍方說，美國與南韓情報部門評估北韓嘗試「側面下水」失敗，導致船艦在水中傾斜。

然而北韓中央通信社報導，「對軍艦進行水下與內部檢查後證實，情況與最初宣布的不同，軍艦底部並未出現破洞」，損壞程度「並不嚴重」。

南韓軍方表示，根據尺寸與規模，這艘新軍艦的配備被認為與北韓上個月亮相的5000噸級驅逐艦「崔賢」（Choe Hyon）類似。

北韓表示，「崔賢」配備「最強大的武器」，並將於「明年初投入使用」。

金正恩已下令在6月執政黨會議前修復此船，北韓中央通信社報導修復工作正在積極進行中。

北韓中央通信社在另一份新聞稿引述國防部政策負責人的話說，針對美國加強在當地的軍事力量，北韓武裝部隊「將徹底遏制與控制來自敵國的各種軍事威脅」。

軍艦 北韓

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