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哥倫比亞巴士失控9死7傷 大學生校外教學成悲劇

中央社／ 波哥大24日綜合外電報導

哥倫比亞警方表示，一輛巴士在哥國西部發生車禍，至少9人喪命、7人受傷，車上載有一群參加校外教學的大學生與教授。

法新社報導，這輛巴士載著26名乘客從托里馬（Tolima）前往昆迪歐（Quindio）途中，車輛突然失控。

報導指出，有多人在這起車禍中被拋出車外，墜落到數公尺深的橋下。

警方表示，當局正試圖「釐清這起不幸事故的具體情況」。

道路交通事故是哥倫比亞主要死因之一，2024年，哥國平均每天有22人死於交通事故。

巴士 哥倫比亞 交通事故

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