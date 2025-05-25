德防長：若志願役人數不足 可能恢復徵兵制
德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，如果經過改革的志願制度無法達成兵力招募目標，德國可能會恢復徵兵制。
美聯社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）接受「星期日法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）訪問時，闡述德國新兵役模式的時程表，用意在強化兵力不足的軍隊。最初的計畫將採取志願役制度，不過佩斯托瑞斯警告，這方面有可以有所變動。
他說：「如果當我們的名額比志願登記人數要多，那麼我們可能會決定採行強制性招募。這就是規畫藍圖。」
佩斯托瑞斯指出，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府正迅速推進一項新的兵役法案，並希望這項法案最快能在明年1月生效。
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