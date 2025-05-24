范斯：美不再投入不明確軍事任務 回到以現實為本的戰略

美國副總統范斯廿三日表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也會避免涉入無休止的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

范斯聲稱，美國未來出拳時應當謹慎，但只要出拳，就是重拳出擊；如今美國對手皆知，只要美國畫下紅線，就會果斷執行。他批評近幾任美國總統中，有些使國家涉入對國安沒有必要的衝突。路透報導說，這些總統包含同屬共和黨籍的布希與民主黨籍的歐巴馬。

范斯廿三日向美國海軍學院（海軍官校）今年的畢業生致詞，並說明川普政府的戰略思維。該校位於馬里蘭州首府安納波利斯，是美國海軍及陸戰隊軍官的搖籃。年僅四十歲的范斯曾任俄亥俄州聯邦參議員，並在陸戰隊服役。

范斯說，美國長久以來在外交政策上做實驗，以同盟的國防和同盟的維持，交換對外國的國族建構，以及介入外國事務，就算這些國家與美國利益的關聯微乎其微。

范斯說，蘇聯解體後，美國決策者以為，美國在全球的主導地位獲得保證，美國也確實在短期內成為沒有對手的超級強權，並相信沒有任何國家能崛起與美國競爭。

范斯還說，因此美國用硬實力來交換軟實力，停止生產製造汽車、電腦甚至武器，例如保護海域安全的船艦。

范斯認為，美國之所以這麼做，是相信經濟融合會導向和平，讓中國大陸變得更像美國，因此與其花費精力應對中國大陸崛起，美國領袖們尋求以為很簡單的任務，像在中東建立民主等，結果發現不但非常困難且代價極高。

范斯指稱，最後承擔此一嚴重誤判的並非政治人物，而是美國人民，還有美國軍人及其家人。

范斯坦言，美國擁有主導地位且不會被挑戰的時代結束了，美國正面對嚴峻威脅，包括中國、俄羅斯和其他國家均決心要在各方面擊敗美國，美國將必須保有科技優勢。

范斯提到，過去美國領袖們拋棄清晰的戰略目標，選擇追求自大、有時並不連貫的抽象目標，像美國曾花錢又費力，在加薩走廊打造臨時浮動碼頭，最後只用了廿天，期間卻有六十名美國軍人為此受傷。

范斯是指美國前總統拜登去年在加薩外海斥資幾億美元興建臨時浮動碼頭，以因應加薩戰爭爆發後嚴重的人道危機。

范斯說，過去美國政府沒留意大國競爭，也未與美國同等對手的出現做準備。川普第二任會改變做法，不再投入不明確的軍事任務，也不再涉入無休止的衝突；美國將恢復以現實為本的戰略，並保護美國的核心利益。

范斯強調，這不代表美國將忽視威脅，而是美國將自律以待，未來若有必要出兵，目標也會非常明確，也會改採「快打」的軍事行動，就像美國總統川普此前下令對葉門武裝團體青年運動使用武力，最終迫使他們停止攻擊紅海及波斯灣的美國船艦。