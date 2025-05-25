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美伊第5輪核談判 進展有限
美國與伊朗代表團廿三日在義大利羅馬結束第五輪核談判。阿曼外長布沙迪在社群媒體Ｘ寫道，伊朗外長阿拉奇和美國總統中東特使威科夫，在取得「一些、但並非決定性的進展」下結束第五輪核談判。
路透廿三日報導說，該談判旨在解決有關伊朗長達數十年追求的擁核目標，談判中出現若干有限的進展跡象。阿拉奇表示，有達成進展的可能性；一位美國高官說，此次談判二個多小時，期間有直接、也有藉由中間人阿曼的間接談判。
阿拉奇接受伊朗官方電視台訪問時說，核談判的提案及解方，將由伊、美兩國政府各自檢視。他還稱這五次核談判很專業，「我們堅定說明伊朗（對濃縮鈾議題）的立場」。布沙迪還在Ｘ寫道，希望接下來幾天，美、伊核談判中「剩餘的議題」將獲釐清。
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