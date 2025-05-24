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決心制裁鎮壓者 美國駐古巴外交官：華府準備對哈瓦那祭更多制裁

中央社／ 哈瓦那23日綜合外電報導
美國駐古巴大使館代辦哈默今天表示，華府準備對哈瓦那當局實施更多制裁。圖為人們在哈瓦那市中心街上行走。圖／路透社
美國駐古巴大使館代辦哈默今天表示，華府準備對哈瓦那當局實施更多制裁。圖為人們在哈瓦那市中心街上行走。圖／路透社

美國古巴大使館代辦哈默今天表示，華府準備對哈瓦那當局實施更多制裁。美國前幾天才因為古巴政治異議人士遭到關押，而向數名古巴司法官員祭出懲罰措施。

路透社報導，美國總統川普政府之前已經宣布對古巴採行新一波嚴厲政策，21日又祭出禁止古巴3位法官和1名檢察官入境美國的最新制裁。

美國駐古巴大使館代辦哈默（Mike Hammer）於佛羅里達州邁阿密（Miami）的記者會告訴記者：「星期三宣布的制裁只是開始…本屆政府決心制裁鎮壓者。他們將因所作所為而面臨後果。」

自從川普1月上任以來，美國已經升高制裁，將夙敵古巴重新列入「支持恐怖主義國家」（state sponsors of terrorism）名單之中，並加強管制民眾向古巴匯款，且取消前總統拜登任內的移民計畫。

現年61歲職業外交官哈默於6個月前到任後，在古巴各地走透透，忙著會見異議人士、小型企業主及各界人士。

美國大使館製作並上傳社群媒體的影片，可以看到操流利西語的哈默在古巴中東部城巿卡馬圭（Camaguey）和一群孩童玩西洋骨牌、走訪古巴獨立運動英雄何塞馬蒂（Jose Marti）位於東部城市聖地牙哥（Santiago de Cuba）的墓塔，並在古巴各地與繫獄異議人士的家屬談話。

古巴人正面臨數十年以來最嚴重經濟下滑，哈瓦那當局將這場日益嚴重危機歸咎於冷戰時期就存在的美國禁運。不過哈默今天告訴記者，跟他談話的古巴民眾並不認為美國是始作俑者。

他指出：「民眾體認到，該負責任的是古巴政權，跟美國政策毫無干係。」

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