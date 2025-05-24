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德國漢堡車站持刀攻擊案至少17傷 被捕嫌犯為39歲女子
德國警方今天表示，北部城市漢堡（Hamburg）中央車站發生持刀攻擊案，造成至少17人受傷，當地警方已經逮捕一名39歲德國女子。
法新社報導，緊急救難部門指出，這起持刀攻擊案件發生於傍晚交通尖峰時刻，部分受害者有危及性命的傷勢。
漢堡市警方發言人告訴記者，嫌犯是一名39歲德國女性，她已經被執法部門當場逮捕，當時員警「走近這名女子，她遭逮捕沒有抵抗」。
警方發言人提到：「目前為止我們沒有證據表明該女子可能出於政治動機犯案。反而是我們掌握了訊息，目前想調查她是否可能經歷心理緊急狀況。」
漢堡市警方在社群媒體X平台發文寫道，嫌犯被認為是「單獨犯案」。
漢堡市消防當局發言人告訴法新社，這起持刀攻擊案造成至少17人受傷，其中有6人重傷、7人輕傷。
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