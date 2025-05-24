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美國正式解除制裁 敘利亞：幫助戰後復原正面一步

中央社／ 大馬士革24日綜合外電報導
美國川普總統。路透
美國川普總統。路透

美國正式解除對敘利亞的制裁，大馬士革當局今天稱許此舉是有助其戰後復原的「正面一步」。

法新社報導，敘利亞外交部在聲明中指出：「敘利亞阿拉伯共和國（Syrian Arab Republic）歡迎美國政府所做的決定，解除長年以來對敘利亞及其人民實施的制裁。」

美國昨天正式解除對敘利亞的全面性經濟制裁，標誌著前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月遭到推翻，敘利亞針對重建工作開放投資後，華府政策上的一大轉變。

敘利亞外交部形容美方此舉是「朝正確方向邁進的正面一步，以減輕這個國家的人道和經濟困境」。

美國總統川普（Donald Trump）本月稍早訪問沙烏地阿拉伯期間宣布將解除對敘利亞的制裁，華府昨天正式予以落實。

華府 美國 敘利亞 川普 外交部

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