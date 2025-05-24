德中領袖通話各表立場 俄烏戰爭、經貿互惠現分歧

德國總理梅爾茨今天與中國國家主席習近平首次通話，雙方皆強調深化德中關係，但在俄烏戰爭與經貿議題上表述重點各異，德方呼籲中方支持停火與貿易公平競爭，中方則聚焦政治互信與科技經濟合作。

總理府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）指出，這是梅爾茨（Friedrich Merz）5月6日上任以來首次與習近平通話，雙方願在全球性挑戰上加強合作夥伴關係。但從雙方事後發布的官方新聞稿來看，可見兩國間存在不小分歧。

根據總理府新聞稿，梅爾茨在通話中提及「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」，並指出歐洲正與美國致力促成停火協議，呼籲中國支持相關外交行動，並在個人社群媒體帳號X重申此倡議。

然而，中國外交部同日發布的通話紀要新聞稿中，沒有出現「俄羅斯」，也未正面回應德方呼籲，僅在文末簡要提到「雙方還就烏克蘭危機交換了意見」。

自俄羅斯2022年對烏克蘭發動侵略戰爭以來，中國雖稱在俄烏戰爭中立場中立，實際上與俄方在能源、軍工、金融等領域持續深化合作，西方國家普遍認為中國為俄羅斯在戰爭中的重要後援。

除地緣政治議題，雙方也在通話中強調德中經貿關係的重要性。根據總理府與梅爾茨官方社群帳號，梅爾茨在通話中重申，「公平競爭與互惠原則」是德中經貿合作的基礎，反映德方對中國市場准入限制與產業補貼的關切。

歐盟去年底對中國電動車加徵懲罰性關稅，與中國汽車產業具有競合關係的德國雖對全面對抗持保留態度，但新政府已逐步強化對等原則的政策立場。

相對於梅爾茨強調的市場公平競爭與互惠原則，習近平則在通話中表示，中方願與德方分享發展機遇，也希望德方為中國企業提供「公平、透明、非歧視」的營商環境。將德國對「公平競爭」的訴求，轉化為是對中國企業的一種歧視。

此外，雙方在台海議題上的表述也呈現落差。中國外交部新聞稿特別提到，「德國新政府堅持一個中國政策」；然而在德國總理府新聞稿與梅爾茨個人社群平台的對外說明中，並未提及相關內容。