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簽證危機 律師籲哈佛外籍生盡速轉學自保

聯合報／ 編譯張佑生茅毅／綜合報導

川普政府撤銷哈佛ＳＥＶＰ認證，哈佛刊物「哈佛紅報」廿三日報導，芝加哥大學專研移民權利的法學教授哈勒特認為，若學生已完成所有畢業要求，應該還是能畢業，因此這應不是問題。

但移民律師、哈佛法學院畢業生維傑說，除非國土安全部推翻其撤銷哈佛ＳＥＶＰ認證做法的決定，否則哈佛明年就不能招收國際學生。撤銷認證並不會立即導致外籍生的學生簽證失效，該部很可能會給學生一些寬限期。然而該部沒有詳述寬限期是多久，是十五天、六十天還是兩天，維傑給這類客戶的建議是，「快點，最好試著在十五天內轉學」。

移民律師法蘭奇也說，外籍生會被要求在某個期限內解決其移民身分或完成轉學。轉學至另一所具ＳＥＶＰ認證的大學，外籍生就能保有有效的Ｉ─20表格（即入學許可），就不會喪失學生簽證。但全美多校的轉學期限設在三月。

對正參加選擇性實習訓練的簽證持有人來說，轉學則不在考慮內。該計畫雖讓畢業生能在美國工作最長三年，但移民律師協會前副主席約瑟夫提到，轉學會使工作資格失效。

哈佛接下來的救濟作為應是申請臨時限制令（ＴＲＯ）或法官裁定門檻更高的「臨時禁制令」，以阻止白宮在法院裁定合法性前，撤銷招收國際學生的認證。

另外，數位民主黨籍國會議員譴責川普政府撤銷哈佛ＳＥＶＰ認證之舉。民主黨籍聯邦眾議員拉斯金就稱，這是對哈佛獨立性和學術自由無法容忍的攻擊。

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