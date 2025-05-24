德國在北約東翼部署裝甲旅 梅爾茨訪立陶宛

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨（又譯默茨，基民盟）在與立陶宛總統瑙塞達會晤後強調：“我們波羅的海盟友的安全也是我們的安全。”梅爾茨與國防部長皮斯托裡烏斯（社民黨） 以及立陶宛政府代表一起，參加了在維爾紐斯舉行的德國國防軍新軍旅成立慶祝儀式，該旅負責保衛北約的東翼。梅爾茨向立陶宛人民表示：“你們可以依靠我們，可以依靠德國。”

第45裝甲旅將常駐立陶宛

近幾個月來，德國聯邦國防軍最雄心勃勃的項目之一已經成形：在立陶宛駐扎近5000名德國士兵。4月1日，新組建的第45裝甲旅在立陶宛首都維爾紐斯正式成立。該裝甲旅是德國應立陶宛的要求，派駐保衛北約東翼的作戰部隊的核心，以因應俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

德國軍隊以前由八個旅組成，現在增加了駐扎在立陶宛的這第九個旅。該旅計劃常駐立陶宛——這在德國聯邦國防軍歷史上是首次。德國士兵在制服上佩戴的第45裝甲旅的新徽章也展示維爾紐斯地標格迪米納斯塔，以此作為團結的象征。

“德國將准備保衛北約的每一平方釐米領土”，國防部長皮斯托裡烏斯在德國政府更迭後首次向聯邦議院發表講話時強調說道。德國在立陶宛常駐軍旅“向我們的伙伴發出了強烈信號，並向任何潛在對手發出了明確信號”。

立陶宛有300萬國民，位於俄羅斯飛地加裡寧格勒與俄羅斯盟友白俄羅斯之間，與白俄羅斯有近680公裡的邊界線。與此同時，立陶宛本國也正在致力於打造一支強大的裝甲部隊，為此已訂購了44輛德國制造的豹2A8主戰坦克。駐立陶宛的德國聯邦國防軍旅也將使用同類型的坦克，這將有助於兩軍之間的合作。

新的營房和道路

自2023年夏天以來，皮斯托裡烏斯一直在推動該旅的建立。目前，該旅參謀人員和初步支援部隊已抵達當地。到今年年底，德國士兵總數將達到500名。

基礎設施建設仍在進行中：營房正在建設中，新道路正在修建，鐵路線正在延伸至該旅主要基地魯德寧凱軍事訓練區。該鎮位於立陶宛東南部，距白俄羅斯邊境約30公裡。維爾紐斯和考納斯兩市正在為士兵家屬建造學校和幼兒園。

該旅的部署按計劃於2027年底完成，這對兩國來說不僅是一個後勤挑戰，也是一個財政挑戰。立陶宛增加了國防預算。德國總理梅爾茨領導的新聯邦政府也已表態不會在國防開支上節省。

仍存在的問題是德國聯邦國防軍普遍人員短缺。找到總共4800名士兵和200名文職雇員自願遷往立陶宛居住數年，可能是一項艱巨的任務。

國防部長皮斯托裡烏斯已經采取措施，讓在北約東翼服役以及整個德國聯邦國防軍更具吸引力。他推動的一項法律於今年年初由聯邦議院通過。這項所謂“時代轉折條款法”規定了更高的駐外人員津貼以及國內外使命更好的框架條件。

德國學校和軍事郵局

德國聯邦國防軍自2017年起在立陶宛執行任務。德國已接管北約多國戰鬥群的領導權，4月1日起該戰鬥群由新的裝甲旅指揮。

該旅常駐立陶宛的法律依據是德國和立陶宛於2024年9月達成的一項政府間協議。立陶宛方面強調，該協議的目的是“盡可能為德國士兵及其家屬創造最好的條件”。

這包括德國聯邦國防軍可以免租金使用立陶宛地產、自行決定武器彈藥的儲存以及運作軍事郵局。此外還可以建立德語幼兒園和學校。學校按照德國課程進行教學並頒發德國資格證書，並受立陶宛承認。

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