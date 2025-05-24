一成五駐韓美軍 考慮調往關島

華爾街日報廿二日獨家引述幾位知情國防官員報導，川普政府正考慮撤離數千名駐韓美軍。該報導說，此舉恐在美國盟友間激起新的焦慮不安情緒，而這些盟友此前就擔心白宮對亞洲的安全承諾是否如昔。

這些官員與一位知情人士提到，五角大廈正制定的一個選項是撤走約四五○○名兵力，並調往包含美國屬地關島在內的印太其他地方。

前述官員中的其中兩位表示，撤出部分駐韓美軍的構想正準備由美國總統川普來考慮，作為對如何應對北韓的一個非正式政策檢討一環。不過這兩位官員指稱，此一提案尚未呈給川普，是進行該政策檢討的高官們，正討論的幾個構想之一。

五角大廈發言人宣稱，沒有宣布新政策的計畫。白宮國安會發言人彼得．阮，則未直接回應，只說川普矢言將達成使北韓非核化。南韓國防部則指稱，韓、美間從未討論過任何相關問題。

駐韓美軍總數約二點八五萬人，川普第一任曾考慮調整駐韓美軍規模。督導駐亞洲美軍的高階將領四月曾反對削減駐軍，並主張減少駐軍將影響牽制北韓，以及一旦在東北亞與中國大陸、俄羅斯發生衝突時的戰力。

駐韓美軍司令布朗森四月在美國國會聽證會中公開反對減少駐軍。美國印太司令帕帕羅也在同場聽證會中說，減少駐南韓美軍將長期降低美軍面對衝突的戰力優勢。

多位美國官員則對該報說，在俄、烏戰局發展以及是否繼續軍援基輔的方向還沒釐清前，不會做出調動駐軍層次的決定。

該報導提到，南韓、日本與菲律賓國防均仰賴與美軍密切協調，並在情勢愈來愈嚴峻的地區投射戰力。美軍在當地長期被視為嚇阻朝鮮半島重燃戰火，還有對抗中國侵略的力量。

若將駐韓美軍調往其他地區，可能減輕對五角大廈減少區域兵力的關注。關島接近可能的區域衝突點，但位於共軍難以接近的距離，已是五角大廈在西太平洋派兵和駐軍的重要樞紐。