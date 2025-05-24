快訊

北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

一成五駐韓美軍 考慮調往關島

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

華爾街日報廿二日獨家引述幾位知情國防官員報導，川普政府正考慮撤離數千名駐韓美軍。該報導說，此舉恐在美國盟友間激起新的焦慮不安情緒，而這些盟友此前就擔心白宮對亞洲的安全承諾是否如昔。

這些官員與一位知情人士提到，五角大廈正制定的一個選項是撤走約四五○○名兵力，並調往包含美國屬地關島在內的印太其他地方。

前述官員中的其中兩位表示，撤出部分駐韓美軍的構想正準備由美國總統川普來考慮，作為對如何應對北韓的一個非正式政策檢討一環。不過這兩位官員指稱，此一提案尚未呈給川普，是進行該政策檢討的高官們，正討論的幾個構想之一。

五角大廈發言人宣稱，沒有宣布新政策的計畫。白宮國安會發言人彼得．阮，則未直接回應，只說川普矢言將達成使北韓非核化。南韓國防部則指稱，韓、美間從未討論過任何相關問題。

駐韓美軍總數約二點八五萬人，川普第一任曾考慮調整駐韓美軍規模。督導駐亞洲美軍的高階將領四月曾反對削減駐軍，並主張減少駐軍將影響牽制北韓，以及一旦在東北亞與中國大陸、俄羅斯發生衝突時的戰力。

駐韓美軍司令布朗森四月在美國國會聽證會中公開反對減少駐軍。美國印太司令帕帕羅也在同場聽證會中說，減少駐南韓美軍將長期降低美軍面對衝突的戰力優勢。

多位美國官員則對該報說，在俄、烏戰局發展以及是否繼續軍援基輔的方向還沒釐清前，不會做出調動駐軍層次的決定。

該報導提到，南韓、日本與菲律賓國防均仰賴與美軍密切協調，並在情勢愈來愈嚴峻的地區投射戰力。美軍在當地長期被視為嚇阻朝鮮半島重燃戰火，還有對抗中國侵略的力量。

若將駐韓美軍調往其他地區，可能減輕對五角大廈減少區域兵力的關注。關島接近可能的區域衝突點，但位於共軍難以接近的距離，已是五角大廈在西太平洋派兵和駐軍的重要樞紐。

關島 美軍 南韓 五角大廈

延伸閱讀

談不攏？川普揚言6月對歐盟徵50%關稅 歐股聞訊重挫

道瓊期指大跌500點 川普轟歐盟談判沒進展：建議6月課50%關稅

買就對了？大陸企業為避免美國下市 購買川普迷因幣

蘋果遭川普點名！恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

相關新聞

習近平與梅爾茨通話內容曝光 提出「三要」鞏固中德關係

美中關稅休兵之際，大陸國家主席習近平23日與德國總理梅爾茨通電話，表示願和德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關...

簽證危機 律師籲哈佛外籍生盡速轉學自保

對川普政府撤銷哈佛ＳＥＶＰ認證，哈佛刊物「哈佛紅報」廿三日報導，芝加哥大學專研移民權利的法學教授哈勒特認為，若學生已完成...

川普禁哈佛招國際生！衝擊6800人 校方控違法提告

美國國土安全部（ＤＨＳ）廿二日表示，川普政府已撤銷哈佛大學招收外籍生的能力，且「立即生效」。該部在聲明中提到，部長諾姆下...

一成五駐韓美軍 考慮調往關島

華爾街日報廿二日獨家引述幾位知情國防官員報導，川普政府正考慮撤離數千名駐韓美軍。該報導說，此舉恐在美國盟友間激起新的焦慮...

美將削減兵力？傳撤出逾4千美軍至印太區域 駐韓美軍聲明曝光

「華爾街日報」報導，美國國防部研擬自南韓撤出約4500名美軍至關島等印太區域。駐韓美軍稍早發布聲明否認，並表示期待與南韓...

以色列加強攻勢…空襲加薩各地釀16死 引發國際強烈譴責

加薩走廊民防機構表示，以色列今天空襲加薩各地，造成16人喪生。以色列近日加強了對當地的軍事攻勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。