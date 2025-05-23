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率新內閣就職 黃循財：確保新加坡立足於動盪世界

中央社／ 新加坡23日專電

新加坡總理黃循財今天率領新內閣就職，他指出，新加坡人明確地授權人民行動黨執政，使政府能夠更有力地推進外交政策，助新加坡立足於不斷變化的世界。

新加坡完成2025年大選，執政黨人民行動黨在大多數選區勝出、蟬聯執政組成下一任政府內閣。黃循財晚間率領新內閣宣誓就職。總統尚達曼（TharmanShanmugaratnam）、國務資政李顯龍等人出席典禮。

黃循財先後以馬來語、華語和英語發表談話。他表示，感謝新加坡人在大選的強力委託，在充滿不確定性的世界局勢中，新加坡人選擇了能信任的領導人、能信賴的政府團隊以及新加坡在下個發展階段的穩定道路。

他說，新加坡人民明確地授權人民行動黨執政，使政府能夠更有力地推進外交政策，助新加坡立足於不斷變化的世界。

談及執政團隊，黃循財指出，他組建了一支具備能力的內閣團隊，以帶領國家應對挑戰，除了幾個重要部門繼續由經驗豐富的部長領導，也讓第4代領導團隊和新成員身負重任。

他說，領導團隊必須讓新成員有機會累積經驗證明能力，往後肩負更重大責任。

黃循財去年從李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌人民行動黨完成第3代到第4代領導權力交接。今年大選是黃循財首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選。

為因應美國關稅措施帶來的衝擊，新加坡政府日前成立「經濟韌性小組」，協助企業應對產業受影響的情況。新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，在美國總統川普（Donald Trump）列出的名單中，新加坡被課10%的對等關稅，儘管已比鄰近國家低許多，不過新加坡身為全球化最大獲益者之一，擔心的是全球貿易體系進一步震盪、間接衝擊既有經貿秩序。

新加坡副總理顏金勇領導「經濟韌性小組」，協助產業適應變動的經濟環境。顏金勇日前指出，新加坡正與美方進行藥品的相關協商，需進一步討論細節才能達共識。

黃循財 新加坡 團隊

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