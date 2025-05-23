美將削減兵力？傳撤出逾4千美軍至印太區域 駐韓美軍聲明曝光
「華爾街日報」報導，美國國防部研擬自南韓撤出約4500名美軍至關島等印太區域。駐韓美軍稍早發布聲明否認，並表示期待與南韓新政府合作商議維持、強化同盟方案。
駐韓美軍透過聲明表示，關於美國國防部將削減駐韓美軍的報導「並非事實」，並指美國持續為南韓防禦提供穩固貢獻，期待與新政府商議維持、強化固若金湯的韓美同盟方案。
華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名官員與一名知情人士表示，美國國防部研擬自南韓現有約2萬8500名駐韓美軍中撤出約4500人，調動至包括關島在內等印太區域的建議案。
南韓國內輿論紛紛表示憂心，擔憂一旦駐韓美軍人力縮減，可能影響對北韓等外來威脅的防禦能力；也有分析指出，相關討論可能在南韓新政府6月上任後展開。
南韓國防部及外交部今天上午都表示，韓美雙方並未就駐韓美軍縮減相關議題進行任何討論。
南韓國防部表示，駐韓美軍作為韓美同盟核心戰力，與南韓軍方合作維持穩固聯防，為朝鮮半島及區域和平安定做出貢獻。韓方今後也會朝相同方向發展，與美方持續合作。
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