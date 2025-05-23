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習近平與梅爾茨通話內容曝光 提出「三要」鞏固中德關係

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平與德國總理梅爾茨通電話，表示願和德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關係政治基礎，並提及雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智慧、量子技術等前沿領域合作增量。路透
大陸國家主席習近平與德國總理梅爾茨通電話，表示願和德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關係政治基礎，並提及雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智慧、量子技術等前沿領域合作增量。路透

美中關稅休兵之際，大陸國家主席習近平23日與德國總理梅爾茨通電話，表示願和德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關係政治基礎，並提及雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智慧、量子技術等前沿領域合作增量。

據央視報導，習近平23日與梅爾茨通電話，再次祝賀後者就任德國總理，表示健康穩定的中德關係符合兩國利益，也符合中歐各界期待。中方願和德方開啟全方位戰略夥伴關係新篇章，引領中歐關係得到新發展，為世界經濟穩定增長作出新貢獻。

習近平強調，中德兩國始終秉持相互尊重、求同存異、合作共贏精神發展雙邊關係，這一良好傳統需要雙方精心呵護、傳承發揚。

習近平提出三要。一要夯實政治互信。中國視德國為夥伴，樂見德國發展繁榮，願和德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關係政治基礎。

二要增強關係韌性。雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智慧、量子技術等前沿領域合作增量，加強在氣候變化、綠色發展等領域交流合作，為全球可持續發展貢獻中德智慧和方案。

三要增添合作動能。中方願和德方分享高水平對外開放帶來的發展機遇，希望德方為兩國雙向投資合作提供更多政策支持和便利，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

習近平指出，事實充分證明，中德、中歐關係的正確定位是夥伴，穩定可預期的政策環境是雙邊合作的重要保障，大國擔當是雙方的共同使命。今年是中國和歐盟建交50週年，雙方要共同總結中歐關係發展成功經驗，發出維護多邊主義和自由貿易、深化開放互利合作的積極信號。

據中方發布，梅爾茨表示，德國新政府堅持「一個中國政策」，願本著建設性和務實精神推動兩國戰略夥伴關係取得更大發展。德方期待和中方密切各領域交流合作，堅持開放互利，促進公平貿易，維護世界和平，共同應對氣候變化等全球性挑戰。歐中關係健康穩定發展符合雙方利益，德方願為此發揮積極作用。

據中方發布，雙方還就烏克蘭危機交換了意見。

習近平 總理 烏克蘭 梅爾茨 德國

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