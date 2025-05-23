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以色列加強攻勢…空襲加薩各地釀16死 引發國際強烈譴責

中央社／ 加薩市23日綜合外電報導
加薩走廊民防機構表示，以色列今天空襲加薩各地，造成16人喪生。 歐新社
加薩走廊民防機構表示，以色列今天空襲加薩各地，造成16人喪生。 歐新社

加薩走廊民防機構表示，以色列今天空襲加薩各地，造成16人喪生。以色列近日加強了對當地的軍事攻勢。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構官員穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）告訴法新社，自午夜以來，以色列對加薩各地區的空襲到目前為止造成16人死亡。

以色列自今年3月初全面封鎖援助進入加薩走廊，近期又對當地發動新一波攻勢，引發國際強烈譴責與外交壓力。

空襲 民防 加薩走廊 以色列

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