聽新聞
0:00 / 0:00
以色列加強攻勢…空襲加薩各地釀16死 引發國際強烈譴責
加薩走廊民防機構表示，以色列今天空襲加薩各地，造成16人喪生。以色列近日加強了對當地的軍事攻勢。
加薩走廊（Gaza Strip）民防機構官員穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）告訴法新社，自午夜以來，以色列對加薩各地區的空襲到目前為止造成16人死亡。
以色列自今年3月初全面封鎖援助進入加薩走廊，近期又對當地發動新一波攻勢，引發國際強烈譴責與外交壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言