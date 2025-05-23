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影／黑煙直衝天際！日本羽田機場旁工廠陷火海 打亂20航班起飛
日本東京羽田機場附近的一間工廠，23日冒出陣陣黑煙，消防人員出動80輛消防車到場打火。由於工廠距離羽田機場頗近，約有20航班受影響而延誤。
東京消防廳指出，當地時間23日下午17時（台灣時間18時）獲報，東京大田區南島一座工廠的傳送帶竄出火苗。另據社群媒體X貼文，可看見約四層樓高的工廠冒出濃濃黑煙，窗戶內則有烈焰竄動。消防人員表示已出動80輛消防車打火，目前並無人員受困或傷亡。
由於失火的工廠位於羽田機場跑道北側約1.5公里處，全日空表示已更改使用之跑道；日本電視台則指出，受火勢影響，約20航班因此延誤。
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