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陸生占20%！哈佛大學被川普政府禁收國際生 陸外交部強硬發聲

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
哈佛的外籍生占27%，其中不少是大陸學生，圖為哈佛大學2024年畢業典禮。（美聯社）
哈佛的外籍生占27%，其中不少是大陸學生，圖為哈佛大學2024年畢業典禮。（美聯社）

哈佛大學美國政府之間的緊張關係，受到國際矚目，而對於哈佛大學被美國政府禁止該校招收國際學生，大陸外交部發言人毛寧23日表態指，中美教育合作是互利的，「中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益」。

綜合財聯社、央視新聞，毛寧23日下午主持例行記者會時，針對美國政府22日宣布取消哈佛大學獲得的學生和交流學者的權利，禁止該校招收國際學生，哈佛大學現有外國學生需轉學。目前中國大陸學生占哈佛大學國際學生的20%。

對此，毛寧表示，中美教育合作是互利的，「中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益」。

此外，彭博社記者提問，本月稍早美國議員致函哈佛大學校長，要求哈佛大學解釋與大陸政府和中共軍方的關係，比如哈佛大學曾對來自新疆生產建設兵團的人員進行培訓，而新疆生產建設兵團在2020年被美國列入了制裁名單。

針對此事，毛寧則回應稱，「我想重申的是，中方一貫反對將教育合作政治化，反對對中方無端攻擊抹黑，你提到的美方的制裁是非法的，美方應當儘快取消」。

另就大陸海警針對南海議題，宣告菲律賓非法闖入渚碧礁、鐵線礁附近海域，其海警依法採取管控措施，毛寧23日也表示，事實勝於雄辯，菲律賓不聽大陸勸阻，多次派人非法登臨中國南沙群島的鐵線礁，嚴重侵犯中國主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，大陸取必要處置措施正當合法。毛寧也提到「奉勸美方不要再利用菲律賓在南海挑事，不要破壞南海的和平安寧」。

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