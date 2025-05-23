日本自衛隊T-4教練機墜機 確認2飛官殉職
日本航空自衛隊1架T-4教練機本月稍早墜入愛知縣犬山市一座大型蓄水池，事發至今邁入第10天。防衛省宣布機內2人殉職。
日本東海電視台報導，日本航空自衛隊1架T-4教練機本月14日從愛知縣的小牧基地起飛後約2分鐘，就墜入犬山市的入鹿池，機上2人失聯。
防衛省22日宣布，確認機內31歲1等空尉（相當於上尉）井岡拓路，以及29歲2等空尉（相當於中尉）網谷獎太殉職。
相關單位今天派出約340人，持續在墜機現場回收飛機零件與油料等。防衛省將委託打撈業者報價，準備撈起事故機。
日本放送協會（NHK）報導，航空自衛隊初步研判這架教練機在起飛後高度急遽下降，最終墜機。
美聯社報導，航空自衛隊幕僚長內倉浩昭22日告訴媒體，驗屍確認兩名罹難飛官身分。目前墜機原因正在調查，航空自衛隊已將目前196架T-4教練機停飛，進行特檢。
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