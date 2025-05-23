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東京山手線異常影響24萬人 4成列車集電裝置受損

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本東京交通大動脈JR山手線今天上午從首發車起即因設備問題而停駛，儘管已復駛但班次一度大幅減少，影響約24萬9000人。鐵路公司也發現山手線4成列車的集電裝置異常彎曲。

日本經濟新聞」報導，營運JR山手線的JR東日本公司表示，昨晚9時40分左右，有外環列車的車掌發現集電裝置附近冒出火花，因此暫停外環列車行駛。集電裝置的功能為從架空電線接收電力。

而在之後的檢查作業中，數輛JR山手線外環列車，部分集電裝置異常彎曲，並查明新橋站附近的架空電線斷裂，JR東日本公司隨後確認在山手線運行的50輛列車之中，有21輛列車集電裝置受損。

JR東日本公司表示，正在依序修理與更換集電裝置，以及調查詳細原因。

而山手線加上部分區間與山手線重疊的京濱東北線，昨晚到今天上午總計176班列車停駛。共同社報導，山手線列車今天中午已恢復正常運行。

日本國土交通大臣中野洋昌今天在內閣會議後的記者會表示，「已經指示JR東日本公司釐清原因，以及評估防止類似事件再度發生的措施。將持續指導鐵路安全、穩定疏運相關事宜」。

記者會 日本經濟

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