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電夠用？日本經產相：只要沒異常氣候 今年夏天「不用省電」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本預計今年夏天不會特別呼籲民眾配合節電。圖為通往東京電力公司（TEPCO）港北變電站的輸電線。路透
日本預計今年夏天不會特別呼籲民眾配合節電。圖為通往東京電力公司（TEPCO）港北變電站的輸電線。路透

我國本周邁入非核家園後，近日因和平電廠一號機故障，加上氣溫上升，備轉容量率低於8%，供電吃緊由火力發電救援。日本則預計今年夏天不會特別呼籲民眾配合節電，經濟產業大臣武藤容治解釋，備轉容量率預計將超過確保穩定供電所需的最低3%，預計可確保7%以上。

武藤容治於23日內閣會議後的記者會上表示，「預計今夏不會發出節電呼籲。」 這項決定將在能源政策專家會議中正式確定。不過武藤也指出，這是在沒有異常氣候或發電廠故障等情況為前提，仍不可掉以輕心，將保持警覺，持續監控電力供需。

非核家園 節電 日本

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