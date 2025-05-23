快訊

特斯拉基本面差 股價卻狂飆勝輝達！網曝「馬斯克1優勢」：他懂賣夢

獨／台中狠父虐兒國小到高中「不給吃飯毒打8年」少年竟患重鬱

台中建案嚴重工安意外！鷹架倒塌 2工人墜10樓OHCA命危

以駐美使館人員遭槍殺 以外長批歐洲煽動反猶太

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

兩名以色列駐美大使館職員昨晚在華府首都猶太博物館外遭槍擊身亡，槍手被捕時高喊「解放巴勒斯坦」，反猶太主義正在國際間引發緊張局勢。

法新社報導，以色列外長薩爾（Gideon Saar）將這起事件歸咎於歐洲批評以色列升高對加薩的攻勢，聲稱「反猶太及反以色列的煽動性言論，都與這起謀殺案直接相關」。

他說：「許多國家和國際組織的領導人與官員都在煽風點火，尤其來自歐洲。」

法國外交部發言人勒穆安（Christophe Lemoine）稱這種指控「令人完全無法接受，且毫無道理」。

這起事件發生在昨天晚間，地點在距離白宮1.6公里的首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外面；當時博物館正在為年輕專家與外交人員舉辦一場社交活動。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出「反猶太主義的慘痛代價」，並譴責這是「針對以色列的野蠻式煽動行為」。

槍擊事件發生後不久，美國總統川普也在社群媒體發文指出，這次攻擊明顯是反猶太主義，這種殺戮必須停止。川普今天還與尼坦雅胡通話。

以色列確認受害者分別是以色列公民李辛斯基（Yaron Lischinsky）和以色列大使館美籍僱員米爾格林（Sarah Lynn Milgrim），並說他們是一對即將結婚的情侶。

警方當場逮捕來自芝加哥的30歲槍手羅德里格斯（Elias Rodriguez）。

猶太 反猶 以色列

延伸閱讀

犯嫌槍殺2名以色列駐美使館人員 遭控一級謀殺

華府猶太博物館槍擊2死 德法英齊聲譴責暴力

傳以色列將攻擊伊朗核設施 國際油金雙漲

華府槍擊釀2以國使館人員喪生 川普回應了

相關新聞

美國傳擬縮編駐韓美軍約4500人 南韓國防部：未與美討論相關事宜

華爾街日報22日引述知情國防官員報導，美國川普政府正在考慮撤回數千名駐韓美軍，此舉可能在區域盟友之間引發新的不安，擔心白...

日本山手線故障首班車即停駛 速食店員道歉「同事趕不及上班」

日本東京JR山手線因為設備異常今晨從首班車起，山手線內環、外環方向全面停駛，直至上午8時半左右才恢復全線運行，但運行班次...

北海道清晨發生規模5.6地震 觀測最大震度4無海嘯之虞

日本北海道於當地23日清晨6時28分發生一起地震，規模5.6，最大震度為4。日本氣象廳表示，此次地震沒有引發海嘯之虞。震...

廣島原爆紀念首次邀請台灣！台政府該用什麼歷史角度參加？

2024年廣島原爆和平紀念儀式（下稱和平式典）當天（2024/8/6）電視直播曾發生一段插曲。當廣島縣知事湯崎英彥致詞談到：「直到現在我們依舊能看到世界上發生戰爭」時，NHK的鏡頭直接切到台下的以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen），時間長達39秒。

「滾回烏克蘭」波蘭反難民情緒漲 因俄介入總統大選？

在波蘭登記的烏克蘭難民約100萬人，實際人數更多。波蘭花費大筆公帑照顧這些難民3年多，如今波蘭人對烏克蘭的同情開始減退，支持接納烏國難民的比率從八成降為五成，許多烏克蘭人表示在波蘭遭仇視辱罵，要他們滾回去。 而反烏克蘭情緒升高，可能和波蘭總統大選選戰有關。波蘭政府上周警告，俄國試圖藉由「在網路上散播虛假資訊」干預波蘭選舉。俄方「當然」否認指控......

電夠用？日本經產相：只要沒異常氣候 今年夏天「不用省電」

我國本周邁入非核家園後，近日因和平電廠一號機故障，加上氣溫上升，備轉容量率低於8%，供電吃緊由火力發電救援。日本則預計今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。