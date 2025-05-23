世衛秘書長盼加薩和平 籲以色列展現憐憫心
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天強忍淚水，敦促以色列在加薩戰爭中展現「憐憫心」，並強調尋求和平將符合以色列自身利益。
法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在世衛組織年度大會上情緒激動地表示，這場戰爭正在傷害以色列，且不會帶來持久的解決方案。
譚德塞說：「我能體會加薩（Gaza）人民此刻的感受。我能聞到那裡的氣味，我能想像那裡的情景，甚至能聽到聲音。這是因為創傷後壓力症候群（PTSD）。」現年60歲的他經常回憶起自己在衣索比亞戰亂中成長的經歷。
「你可以想像人們正在承受多大的痛苦。把食物當作武器是極其錯誤的舉措，將醫療物資當作武器更是大錯特錯。」
聯合國今天開始分發大約90卡車的援助物資，這是自以色列3月2日實施全面封鎖以來，聯合國首次向加薩地區運送援助物資。
譚德塞說，唯有政治解決方案才能帶來有意義的和平。
他說：「呼籲和平實際上是符合以色列自身最大利益。我認為這場戰爭正在傷害以色列本身，且無法帶來持久的解決方案。」
「我懇求你們展現憐憫之心。這對你們、對巴勒斯坦人、對人類皆有益。」
世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）表示，加薩有210萬人「正面臨迫在眉睫的死亡危險」。
他說：「我們必須結束饑荒，我們必須讓所有人質獲釋，並恢復補給、讓衛生系統重新運作。」
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