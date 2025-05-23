軍艦下水出包翻船惹怒金正恩 北韓展開全面調查
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，本週稍早一艘軍艦下水時發生意外，北韓已對此展開全面調查。
平壤當局指出，這艘軍艦21日下水時失去平衡，造成船體底部受損。
北韓中央通信社報導，根據內部調查發現，這艘軍艦底部並無破洞，但右舷船體刮傷，海水經由救援通道流入船體尾部。
報導指出，軍艦受損程度「並不嚴重」，還稱調查團獲令找出肇事原因和應為此負責的人。報導未提及這次事件造成的傷亡情形。
北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩當天在東北部清津（Chongjin）造船廠視察這艘5000噸級驅逐艦下水，在發生意外後，他斥責這是「犯罪行為」，「無法容忍此事發生」。
軍事分析師表示，這起意外可能是在許多人面前發生，讓金正恩更感羞辱。
南韓軍方昨天指出，這艘軍艦目前側翻在水中。
北韓中央通信社引述專家評估報導，需要2到3天才能從船艙中抽出海水恢復軍艦平衡，修復軍艦側面約需10天。
根據北韓中央通信社，將這起事故當作嚴重事件處理，是為打擊「不謹慎」和「不負責任」的部分作為。
報導還稱，執法單位針對這起事故展開調查和拘留措施，清津造船廠經理洪吉浩（Hong Kil Ho，音譯）昨天已被當局傳喚說明。
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