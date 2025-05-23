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北海道清晨發生規模5.6地震 觀測最大震度4無海嘯之虞
日本北海道於當地23日清晨6時28分發生一起地震，規模5.6，最大震度為4。日本氣象廳表示，此次地震沒有引發海嘯之虞。震度最強的樣似町公所職員表示，目前沒有傳出災情。
NHK報導，震度4為浦河町、樣似町；震度3：釧路市、襟裳町、新日高町、大樹町、廣尾町、幕別町、浦幌町。此外，在青森縣、岩手縣、宮城縣、山形縣等地，也觀測到震度1至2的搖晃。根據氣象廳資訊，震央位於浦河外海，震源深度為50公里，地震規模估計為5.6。
樣似町公所職員表示，當時他人在家中，伴隨一聲轟隆聲出現強烈搖晃，持續了約30秒。之後前往公所上班，目前尚未接獲任何災情通報。浦河町公所警衛說，當時正在巡邏，發生有點大的搖晃，架子上的文件因此掉下來。
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