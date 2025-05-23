G7領袖峰會6/15在加拿大登場 川普將出席
白宮今天宣布，美國總統川普將出席下個月在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，儘管川普呼籲鄰國加拿大成為美國第51州，已使得兩國關係緊張。
法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）在每日簡報會上告訴記者：「川普（DonaldTrump）總統將前往6月15日至17日在加拿大舉行的G7領袖峰會。」
川普屢次呼籲加拿大加入美國，又對加拿大加徵關稅，令美加關係緊繃。但新任加拿大總理卡尼（MarkCarney）本月初造訪白宮拜會川普後，兩國關係有所改善。
當時卡尼直言加拿大是「非賣品」，川普則回應表示，「永遠別說不可能」。但會後兩位領導人都稱讚這場會談取得進展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言